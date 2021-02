Eppingen. (pol/rl) Nach einem Streit zwischen einem 18-Jährigen und einem anderen jungen Mann an einem Waschpark kam es am Mittwoch zu einer Verfolgungsfahrt. Laut Polizeibericht stieg der 18-Jährige nach dem Streit gegen 19.30 Uhr in seinen Wagen und fuhr los. Sein Kontrahent verfolgte ihn dabei über die Bundesstraße B293. Während der Fahrt soll der 18-Jährige immer wieder von seinem Verfolger bedrängt worden sein.

Auf der Bundesstraße überholten die beiden jungen Männer dann zwischen Eppingen-West und der Ausfahrt nach Adelshofen ein unbeteiligtes Fahrzeug. Dabei touchierte der Wagen des 18-Jährigen gegen 20 Uhr in der Ausfahrt wohl den Randstein einer Verkehrsinsel und wurde dadurch beschädigt.

Daraufhin meldete sich der junge Mann bei der Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen der Verfolgungsfahrt, insbesondere den Lenker des überholten Fahrzeugs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262/60950 entgegen.