Eppingen. (pol/lyd) Bislang unklar ist, wie eine 77-Jährige am Freitagmorgen in Eppingen gestürzt ist. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die Frau mit ihrem Damenrad entweder zu Fuß oder auf dem Rad auf dem Verbindungsweg zwischen dem Friedhof und der Bismarckstraße unterwegs, als sie gegen 9.30 Uhr stürzte und sich dabei schwer verletzte. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ein Ableben der Frau am Nachmittag nicht verhindern. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Sturz gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07134/5130, zu melden.