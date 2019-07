Epfenbach. (jubu) Weil es offenbar nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, prallte ein Auto am Mittwochabend gegen ein Wohnhaus in Epfenbach. Der Opel Astra war gegen 21.50 Uhr an einem Anwesen in der Straße „Am Berg“ abgestellt worden. Der in Hanglage stehende Pkw war nicht gegen Wegrollen gesichert, wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mitteilte. Deshalb rollte der Wagen plötzlich rückwärts und prallte schließlich 20 Meter weiter gegen die Fassade eines Wohnhauses prallte.

Die komplette Fensterfront des Hauses wurde durch den Aufprall eingedrückt, die Fassade ebenfalls beschädigt. Eine vor Ort eingetroffene Streifenwagenbesatzung des Sinsheimer Polizeireviers rief zur Begutachtung des Schadensausmaßes und Statik-Überprüfung die Feuerwehr Epfenbach hinzu.

„Einer unserer Wehrmänner, der Statiker ist, beurteilte die Einsatzstelle und gab Entwarnung, dass keine Einsturzgefahr bestehe“, so die Feuerwehr in einer ersten Mitteilung. Die Wehrleute konnten nach 30 Minuten wieder abrücken und der Opel gefahrlos aus der Wand geborgen werden.

Sowohl am Pkw als auch der Hauswand entstand nicht unerheblicher Schaden, der sich bislang nicht abschätzen lässt. Neben 20 Floriansjüngern aus Epfenbach war auch die Feuerwehr Reichartshausen mit vier Mann im Einsatz.