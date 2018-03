Bad Rappenau. (pol/mare) Der 59-jährige Mann, der beim Brand eines Wohnhauses in Bad Rappenau-Fürfeld in der Nacht zum Montag lebensgefährlich verletzt worden ist, ist am Montag an den Folgen der Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus verstorben. Das meldet die Polizei.

Er wurde zunächst von der Feuerwehr bewusstlos aus seiner im Untergeschoss gelegenen Wohnung gerettet. Vier andere Personen hatten das Haus unverletzt verlassen können. Bisher ist unbekannt, wie das Feuer und die daraus resultierende starke Rauchentwicklung in der Untergeschosswohnung ausgelöst wurden.

Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften vor Ort. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Update: 26. März 2018, 18.16 Uhr