Bad Rappenau-Fürfeld. (pol/van) Am Sonntagnachmittag kam es in Bad Rappenau-Fürfeld zu einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung am heutigen Montag mit.

Zwei Personen wurden festgenommen. Sie werden im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Bei dem Einsatz handelte es sich um gezielte Festnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizei Heilbronn wegen Rauchgifthandels.

Nähere Informationen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung.