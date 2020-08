Ein geplatzter Lkw-Reifen setzte am Freitagnachmittag ein Rasenstück bei der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt. Foto: jubu

A6 bei Grombach. (jubu) Ein geplatzter Lkw-Reifen hat am Freitagnachmittag eine Grasfläche an der Autobahn A6 in Brand gesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Autotransporter zwischen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Mannheim unterwegs. Dabei verlor er einen Reifen der Hinterachse. Die Fragmente des überhitzten Reifens schleuderten in eine Grasfläche neben der Autobahn und setzten diese auf etwa 50 Quadratmeter in Brand.

Als die ersten Polizeibeamten des Autobahnreviers Weinsberg eintrafen, räumten sie zunächst herumliegendes Schnittgut auf die Seite und verhinderten damit, dass das Feuer weitere Nahrung fand.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau mit den Abteilungen Stadt und Süd trafen danach mit drei Fahrzeugen ein und brachten den Brand unter Kontrolle.

Während der Löschmaßnahmen war die rechte Spur gesperrt, der Verkehr staute sich auf fünf Kilometern.