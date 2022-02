Wilhelmsfeld. (lesa) Ein Kleinwagen mit völlig zerstörter Front. Die Windschutzscheibe gesplittert. Beide Airbags geöffnet. So fanden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsfeld in der Nacht auf Samstag ein offensichtlich verunfalltes Auto an der Kreuzung von Altenbacher und Schriesheimer Straße vor. Was die Einsatzkräfte dagegen nicht fanden: Einen Fahrer des Wagens geschweige denn sonst einen Unfallbeteiligten.

"Das war ein Unfall mit Fahrerflucht", beschreibt Feuerwehrmann Benjamin Reibold auf Nachfrage der RNZ das Szenario, das er und weitere fünf Kameraden der Wilhelmsfelder Feuerwehr vorfanden, als sie um kurz nach halb 4 Uhr in der Frühe am Einsatzort eintrafen. "Anwohner haben die Rettungskräfte verständigt", berichtet der Feuerwehrmann. Dass an der Unfallstelle niemand anzutreffen war, habe die Einsatzkräfte selbst überrascht.

Was genau also in der Nacht auf Samstag geschah, ist dementsprechend unklar. Die Polizei konnte am Sonntagnachmittag auf Nachfrage der RNZ keine Auskünfte zu dem nächtlichen Unfall im Luftkurort geben. Angesichts einer stark in Mitleidenschaft gezogenen Mauer und auf dem Gehweg liegenden Mauer- und Autoteilen, liegt aber nahe, dass der Kleinwagen unter Umständen mit der kleinen Wand kollidiert ist.

Das Mäuerchen indes gehört zum Anwesen "Schriesheimer Hof". In dem Gebäudekomplex befinden sich zwei Wohngruppen sowie der als Ausflugsstätte bekannte Landgasthof "Schriesheimer Hof". Besitzer ist der in Schriesheim ansässige Verein Hestia, der rund um Heidelberg pädagogische Familienarbeit betreibt. Das Lokal ist derzeit geschlossen.

Aber zurück zum Unfall: Die Feuerwehr blieb vor Ort nicht untätig. "Unsere Tätigkeit bestand darin, die Sicherheit herzustellen", erläuterte Feuerwehrmann Reibold. Also sicherten er und seine Kameraden die Unfallstelle, klemmten die Batterie des Unfallautos ab und sicherten ausgelaufenes Öl und andere Betriebsstoffe. Nach etwas über eine Stunde winkte den Einsatzkräften der Feierabend: Gegen 5.15 Uhr in der Frühe war der nächtliche Einsatz beendet, nachdem die Unfallstelle an die Polizei und den zwischenzeitlich angerückten Abschleppdienst übergeben worden war.