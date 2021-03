Wiesloch. (pol/make) Am Mittwoch ist zwischen 14 und 16 Uhr in ein Reihenhaus im Silvanerweg eingebrochen worden. Als ein Bewohner zurückkehrte, fand er laut Polizeiangaben die offenstehende Haustüre vor. Wie sich herausstellte, waren in fast allen Stockwerken Schubladen und Schränke geöffnet und der Inhalt herausgeworfen worden.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht endgültig fest. Die Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung, die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.