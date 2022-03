Weinheim. (pol/mün) Ein 86-jähriger Autofahrer will nicht bemerkt haben, wie er beim Ausparken in Weinheim ein anderes Auto beschädigte. Sein Pech: Der Besitzer des Autos konnte der Polizei eine Videoaufzeichnung präsentieren. Und so konnte der Mann nach seiner Unfallflucht gefunden werden, heißt es im Polizeibericht.

Der 86-Jährige soll am Montag gegen 10.40 Uhr in der Grundelbachstraße mit seinem Mazda einen BMW gestreift haben. Danach ist der Senior weggefahren.

Der 33 Jahre alte BMW-Fahrer sah den Schaden, rief die Polizei und präsentierte den Beamten eine Videoaufzeichnung des kleinen Unfalls.

So konnten die Polizisten den Autobesitzer in einer Nachbargemeinde finden und mit den Vorwürfen konfrontieren. Der 86-Jährige gab sich überrascht und meinte, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Laut Polizeibericht sei die Spurenlage aber eindeutig.

Trotz des Schadens an dem BMW von etwa 4.000 Euro, konnte der 86-jährige seinen Führerschein bis auf Weiteres behalten. Er muss nun allerdings mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.