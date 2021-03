Weinheim. (pol/rl) Zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Oberflockenbach kam am frühen Dienstagmorgen.

Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter gegen 4.05 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Großsachsener Straße. Hier erbeuteten sie diverse Tabakwaren. In einem Büro versuchten sie noch den massiven Tresor zu öffnen. Als sie daran scheiterten, verließen sie das Gebäude wieder.

Wer etwas Verdächtiges gesehen hat oder wem Tabakwaren auf der Straße zum Kauf angeboten wurden, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.