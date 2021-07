Weinheim. (pol/make) Gegen 17.57 Uhr kollidierten im Bereich der Stahlbadstraße ein Mercedes-Benz und eine Straßenbahn. Wie die Polizei berichtet soll die 77-jährige Mercedes-Fahrerin das Rotlicht der Bedarfsampel missachtet haben und darum auf die Schienen gefahren sein. Der 51-jährige Straßenbahn-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam.

Bei dem Unfall wurde die 77-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro, an der Straßenbahn ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Die Mannheimer Straße war für die Bergung der beiden Fahrzeuge bis 19.53 Uhr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 21.48 Uhr