Oftersheim. (pol/mare) Ein Auto hat sich am Montagabend auf der Bundesstraße B291 zwischen Walldorf und Oftersheim überschlagen. Das berichtet die Polizei.

Leicht verletzt wurde dabei die 30-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift, die gegen 19.35 Uhr von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und hierbei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht wurden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 4500 Euro.

Die B291 wurde zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn von 20 bis 21.50 Uhr voll gesperrt. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 23.30 Uhr