Wald-Michelbach-Affolterbach. (pol/mare) Der seit Donnerstag in Wald-Michelbach vermisste 61-Jährige wurde gefunden. Das teilt die Polizei mit.

Er wurde am Freitag gegen 16.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Neckarsteinach wohlbehalten gefunden und in die Einrichtung zurückgebracht werden.

Der Mann hatte laut Polizei gegen 11 Uhr eine Pflegeeinrichtung im Kammersänger-Joachim-Sattler-Weg zu einem Spaziergang verlassen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Die Suche in der Einrichtung und der näheren Umgebung brachte zunächst keinen Erfolg.

Update: Freitag, 9. Juli 2021, 16.50 Uhr