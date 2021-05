Viernheim. (pol/lyd) Mitte März hatte der 36 Jahre alte Mann aus Mannheim sein 9000 Euro teures Fahrrad der Polizei als gestohlen gemeldet, teilt die Polizei am heutigen Montag mit.

Laut Aussage will er es mit einem hochwertigen Kettenschloss an einem Laternenpfahl in der Heidelberger Straße in Viernheim abgeschlossen haben. Anschließend sollen Unbekannte das Rad gestohlen haben.

Wie die Viernheimer Beamten mitteilen, können sie nun belegen, dass nicht nur sie, sondern auch die Versicherung betrogen werden sollte. Jetzt laufen Ermittlungen gegen den 36-Jährigen wegen Vortäuschens einer Straftat, Urkundenfälschung und Versicherungsbetrugs.