Viernheim. (pol/sake) Die Rettungskräfte wurden am Dienstag gegen 17.20 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Der Dachstuhl des Wohnhauses in der Bürgermeister-Lamberth-Straße stand zu diesem Zeitpunkt in Flammen. Aktuell laufen die Lösch- und Rettungsarbeiten noch auf Hochtouren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Polizei.

Zwei Bewohner des Hauses konnten von den Einsatzkräften unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kommt es zur Fahrbahnsperrungen.

Weiter Informationen folgen