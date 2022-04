Sinsheim. (pol/msc) Bei einem Unfall in der Dührener Straße in Sinsheim hat sich ein Auto überschlagen. Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr ereignete sich der Unfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Das teilte die Polizei mit.

Die Beamten gehen aktuell von mehreren Verletzten aus, neben ihnen befinden sich auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr bereits im Einsatz. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.