Schwetzingen. (pol/make) Fast ist eine 70-jährige Frau am Montagnachmittag nahe des Schlossplatzes Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Laut Polizeiangaben durchschaute die Frau das Ansinnen des unbekannten Täters, der in einem günstigen Moment ihre wertvolle Uhr vom Handgelenk zu ziehen und schlug ihn in die Flucht.

Der Unbekannte sprach die Frau kurz vor 13 Uhr in der Karlsruher Straße vor einem Sanitätshaus an, wollte ihr eine Münze in die Hand drücken und stammelte etwas von einem Pannendienst.

Trotz des Gezerres an ihrem Arm, bemerkte sie, dass der Unbekannte trickreich die Schließe der Uhr öffnete und versuchte, diese über das Handgelenk zu ziehen.

Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er soll etwa 50 Jahre jahre alt sein, 1,60 Meter klein und kurze dunkelblonde/braune Haare haben. Laut Polizeiangaben trug er eine braune Stoffhose und ein weißes Hemd.

Die Frau zeigte die Tat später beim Polizeiposten Brühl an. Trotz des Zeitverzugs wurde dennoch nach dem Täter im Bereich der Schwetzinger Innenstadt gefahndet, allerdings bisher ohne Ergebnis.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Täter weiterhin in der Schwetzinger Innenstadt, insbesondere an belebten Orten auf Trickdiebstahlstour geht.

Zeugen, denen Ähnliches wie der 70-Jährigen geschehen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.