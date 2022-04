Schwetzingen. (pol/msc) Erneut sind Trickbetrüger mit der Masche, sich als Europol-Mitarbeiter auszugeben, erfolgreich gewesen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter dabei circa 80.000 Euro von einer 62-jährigen Schwetzingerin erbeutet.

Die Frau erhielt am Donnerstagnachmittag offenbar mehrere Anrufe eines Mannes, der sich als Anthony Daniels vorstellte und erklärte, er arbeite bei Europol. Er brachte die Frau im Anschluss dazu, eine App auf ihrem Computer herunterzuladen und über diese mehrere hohe Geldbeträge zu überweisen. Insgesamt summierten sich die Zahlungen auf 80.000 Euro.

Erst als ihr am Abend während eines weiteren Telefonats Zweifel kamen, fand sie im Internet Informationen zu dieser Betrugsmasche. Ob die Beträge nun zurückgeholt werden können, steht noch nicht fest.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal darauf hin, dass sich Europol weder telefonisch meldet, noch Geld überwiesen bekommen möchte oder an der Haustür abholt. Zudem solle man sich niemals am Telefon unter Druck setzen lassen und die Angaben des Anrufers überprüfen – am Besten mit einem Anruf auf einer ihnen bekannten Telefonnummer.