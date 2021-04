Schwetzingen. (pol/rl) Ein 32-jähriger Randalierer wütete am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Scheffelstraße. Das teilte die Polizei am heutigen Mittwoch mit. Der 32-Jährige soll gegen 21.20 Uhr zunächst etliche Flaschen aus den Regalen gerissen und zu Boden geworfen haben, die dabei zerbarsten. Dabei zog er sich auch leichte Schnittwunden zu.

Nachdem er einen Marktmitarbeiter mit einer abgeschlagenen Bierflasche bedroht haben soll, rannte er mit einer erbeuteten Flasche Kräuterlikör aus dem Markt. Im Rahmen der Fahndung wurde der 32-Jährige dann in der Plankstadter Straße entdeckt und vorläufig festgenommen.

Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls dauern an. Über den dabei entstandenen Schaden liegen noch keine Informationen vor, dürfte jedoch mehrere hundert Euro betragen.