Zu einem Frontalzusammenstoß zweiter Autos kam es auf der K2160 zwischen Leingarten und Schwaigern am Donnerstagnachmittag. Foto: Buchner

Schwaigern/Leingarten. (jubu) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Heilbronner Straße (K2160) zwischen Leingarten und Schwaigern am Donnerstagnachmittag. Ersten Informationen zufolge kollidierten zwei Autos in Höhe des Bahnübergangs am Leintalzoo frontal miteinander.

Bei dem Unfall wurde eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt.