Schefflenz-Kleineicholzheim. (pol/mün) Eine Frau versuchte am Donnerstag am S-Bahn-Haltepunkt Kleineicholzheim das Handy eines 26-Jährigen zu stehlen.

Der 26-Jährige stand gegen 7 Uhr am Bahnsteig, als er die Frau bemerkte, die gerade andere Wartende nach Zigaretten fragte. Als sie auch ihn nach Zigaretten fragte, jedoch keine bekam, nahm sie dem 26-Jährigen das Mobiltelefon ab. Angeblich sagte sie daraufhin: "Das ist jetzt meins."

Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden. Dabei verpasste die Frau dem 26-Jährigen einen Schlag ins Gesicht und das Handy ging zu Bruch.

Danach lief die Frau über die Bahngleise auf den gegenüberliegenden Bahnsteig und sprach dort erneut Wartende nach Zigaretten an. Der 26-Jährige stieg in den nächsten Zug in Richtung Osterburken und verständigte später die Polizei.

Die Frau wurde von dem 26-Jährigen als älter als er selbst beschrieben. Sie sei komplett schwarz gekleidet gewesen, trug eine verschmutze Jogginghose, ein T-Shirt und hatte eine Basecap falschherum auf.

Zeugen können sich beim Polizeiposten Schefflenz unter der Rufnummer 06293/233 melden.