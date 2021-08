Sandhausen. (pol/mare) Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch in Sandhausen schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Ein 67-jähriger Mann war kurz nach 9 Uhr mit seinem Mercedes in der Kopernikusstraße unterwegs. Er bog zunächst rechts in die Wingertstraße ab und gleich darauf nach links in die Albrecht-Dürer-Straße. Dabei übersah er die 85-jährige Frau auf ihrem Fahrrad, die ihm auf der Wingertstraße entgegenkam, und stieß mit ihr zusammen. Die Seniorin stürzte über die Motorhaube des Mercedes auf die Fahrbahn und zog sich Knochenbrüchen, Schürfwunden und Prellungen zu.

Sie wurde nach der notärztlichen Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.