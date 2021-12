Sandhausen. (otspol/sake) Zeugen teilten der Polizei am Samstag, 4. Dezember, mit, dass auf einem Waldweg bei Sandhausen eine größere Menge Altreifen abgelagert sei.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hatte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Freitag, 3. Dezember, und Samstag, 4. Dezember, auf einem Waldweg zwischen dem Parkplatz an der Umgehungsstraße und dem Abzweig zur Hauptstraße mehrere alte Autoreifen abgelagert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Gemeinde Sandhausen wurde verständigt, der Polizeiposten Sandhausen ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0 zu melden.