Reichartshausen. (pol/mare) Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Reichartshausen gegen einen Baum geprallt. Das berichtet die Polizei.

Am Donnerstagmittag gegen 14.30 Uhr fuhr ein Motorradfahrer von Michelbach kommend auf die L532 ein. Dabei nahm er einen Auto die Vorfahrt. Der Autofahrer, der von Reichartshausen in Richtung Aglasterhausen fuhr, konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden und fuhr an dem einbiegenden Motorradfahrer links vorbei.

Der daraufhin wild gestikulierende Motorradfahrer verlor dann die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der verletzt.

Der betrunkene 57-jährige Motorradfahrer aus Mosbach war äußerst gereizt und wurde gegenüber der Rettungswagenbesatzung und gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv. Von dem Biker wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht noch Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben. Sie können sich melden unter Telefon 06261/8090.