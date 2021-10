Plankstadt. (pol/stoy) Bei einem Unfall am Montagmorgen in Plankstadt zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Ein 53-jähriger Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem Laster auf der Oftersheimer Landstraße in Richtung Oftersheim unterwegs.

Wie die Polizei informierte, wollte er an der Kreuzung in Höhe der Auffahrt zur B535 auf die Bundesstraße nach links abbiegen und musste zunächst an einer roten Ampel anhalten. Beim Umschalten auf Grün soll er in die Kreuzung eingefahren sein. Nach Angaben der Beamten kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem Chrysler-Fahrer, der auf der linken Fahrspur der Oftersheimer Landstraße in Richtung Plankstadt unterwegs war.

Der Chrysler wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern, die Polizei geht aber von einem Totalschaden aus. Am Lastwagen des 53-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Da beide Beteiligten angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dessen Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon: 06202/2880 zu melden.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 13.18 Uhr

Pick-Up stößt frontal mit Laster zusammen

Derzeit klärt die Polizei, wer von den beiden Fahrzeugführern die rote Ampel missachtet hat. Der Lastwagen-Fahrer wurde offenbar nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe ist nun eine Fahrbahnreinigung notwendig.