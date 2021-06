Philippsburg. (RNZ/rl) Ein brennender Wohnwagen sorgte am Mittwochabend für Aufregung in Philippsburg. Gegen 18 Uhr gingen mehrere Notrufe über eine starke Rauchentwicklung über Philippsburg ein.

Am Campingplatz Freyersee stand ein Wohnwagen lichterloh in Vollbrand. Auch mehrere Gasflaschen brannten und sorgten für kleine Explosionen. Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand rasch löschen.

Verletzt wurde niemand. Der Wohnwagen ist ein Totalschaden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.