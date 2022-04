Oftersheim. (pol/mare) Ein 85-Jähriger ist am Dienstagnachmittag ungebremst in ein geschlossenes Hoftor gekracht. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14 Uhr war der Mercedes-Fahrer in der Moltkestraße unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in das geschlossene Tor. Der Mann wurde nicht verletzt, allerdings entstand 20.000 Euro Schaden - 5000 Euro am Hoftor und 15.000 Euro am Mercedes, der nicht mehr fahrbar war und abgeschleppt werden musste.