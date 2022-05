Oftersheim. (pol/mare) Falsche Handwerker haben in Oftersheim Geld aus der Wohnung einer Seniorin gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Am Samstag gegen 13.30 Uhr klingelte ein Unbekannter an einem Anwesen im Hardtwaldring und gab gegenüber einer Seniorin an, von den Stadtwerken Schwetzingen beauftragt worden zu sein, einen Wasserschaden zu überprüfen. Unter diesem Vorwand ließ die Frau den Unbekannten in ihre Wohnung.

Kurz nachdem der Mann das Anwesen verlassen hatte, stellte die Seniorin fest, dass aus einer Geldkassette rund 300 Euro Bargeld fehlten und ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte während der Tat ein Komplize im Haus gewesen sein, welcher während den angeblichen Überprüfungen an den Leitungen die Gegenstände entwendete.

Einer der Täter war etwa 25 Jahre, schlank, hatte kurze, dunkle Haare, und trug schwarze Kleidung und eine Basecap. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die falschen Handwerker geben können. Sie können sich melden beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/288-0.