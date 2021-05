Burenziegen in einem Gehege. Foto: Katzenberger-Ruf

Oftersheim. (pol/ppf) Drei Ziegen hat das Sturmtief Eugen auf dem Gewissen: Am Dienstagmittag fegte der Wind so stark über Oftersheim hinweg, woraufhin ein Baum, der in einem Ziegengehege im Waldgebiet oberhalb der Oftersheimer Grillhütte steht, entwurzelt wurde. Zwei der im Gehege lebenden Ziegen wurden von dem umstürzenden Baum erschlagen, eine weitere Ziege musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen vom Verantwortlichen des Geheges erlöst werden.

Bei den im Gehege auf den Oftersheimer Dünen lebenden Ziegen handelt es sich um Burenziegen, die dort im Rahmen von Renaturalisierungsmaßnahmen gehalten werden, schreibt die Polizei.