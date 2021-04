Neidenstein. (pol/lyd) Für Aufregung in der Burgdorfgemeinde sorgten am Dienstagnachmittag zwei defekte Schranken am Bahnübergang in der Bahnhofstraße, teilt die Polizei mit.

Kurz nach 16 Uhr blieb plötzlich jeweils eine Schranke pro Fahrtrichtung unten, sodass der Verkehr zwischen dem Ortskern, dem Wohngebiet um die Sportanlagen und in das Industriegebiet sowie nach Epfenbach erheblich behindert war.

Es hatte sich aus beiden Richtungen kurzfristig ein Fahrzeugstau gebildet. Die Verkehrspolizei Heidelberg eilte zur Stelle, um die Verkehr zu regeln und teilweise umzuleiten.

Techniker der Deutschen Bahn reparierten die defekte Schaltanlage, sodass der Verkehr nach knapp drei Stunden, kurz vor 19 Uhr wieder fließen konnte.