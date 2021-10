Neckarsteinach. (pol/mün/cum) Auf der Bundesstraße B37 zwischen Kleingemünd und Neckarsteinach kam es am Mittwochvormittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In der Baustelle am Eisenbahntunnel ereignete sich gegen 10.53 Uhr ein Unfall, an dem zwei Fahrzeuge, darunter ein Kleintransporter, beteiligt waren. Das bestätigte die Polizei Darmstadt.

Im Bereich einer Spurverengung an einer Baustelle geriet der Fahrer eines Ford Transporter nach Polizeiangaben kurz vor 11 Uhr auf die Gegenspur und kollidierte mit einem Kühltransporter. Die Fahrzeuge prallten aneinander ab und wurden zum Teil stark beschädigt.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen, da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind und der Verkehr einspurig geführt werden muss.

Etliche Autofahrer waren zudem überrascht: Am Hirschhorner Tunnel auf der B37, der eigentlich nur am Montag und Dienstag tagsüber für Wartungsarbeiten gesperrt sein sollte, waren die Schranken immer noch zu, die Sperrung des Tunnels dauerte einen Tag länger. "Da war was nicht in Ordnung und musste noch einmal kontrolliert werden", sagte Jochen Vogel von Hessen Mobil am Mittwoch auf Anfrage.

Die gute Nachricht: Ein weiterer Arbeitstag reichte aus, die bei den Wartungsarbeiten entdeckten Mängel zu beheben. Am Mittwochnachmittag wurde der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben. Jetzt sollte dort wieder freie Fahrt möglich sein.

Update: Mittwoch, 27. Oktober 2021, 16.20 Uhr