Mudau. (pol/lyd) Ein 57-jähriger Motorradfahrer zog sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Landstraße bei Mudau schwere Verletzungen zu, teilt die Polizei mit.

Der Mann war mit seiner BMW-Maschine zwischen Buchen und Mudau unterwegs, als eine aus Steinbach kommende Autofahrerin auf die Landstraße fuhr, ohne dessen Vorfahrt zu beachten. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Ford sowie an dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt fast 30.000 Euro.