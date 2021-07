Neckar-Odenwald. (pol/ppf) Die sonnigen Tage locken vor allem an den Wochenende viele Motorradfahrer auf die kurvenreichen Odenwald-Straßen. Doch hier kommt es auch immer wieder zu schwerwiegenden Unfällen. Am Wochenende war dies wieder der Fall. Ein Biker kam in Schönbrunn ums Leben, nachdem er mit seiner Maschine gestürzt war.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis mussten die Retter mehrfach wegen Unfällen mit Motorradfahrern ausrücken. In Waldbrunn fuhr ein 53-jähriger Seat-Fahrer am Sonntagabend von einem Parkplatz aus auf die Landstraße zwischen Schollbrunn und Neckargerach. Dabei übersah er einen 40-jährigen BMW-Fahrer, der stürzte auf die Fahrbahn und wurde dadurch verletzt. Mit einem Rettungswagen musste er zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

Ähnliches ereignete sich in Mosbach: Ohne auf die Vorfahrt eines von links kommenden Motorrads zu achten, fuhr ein 74-jähriger Toyota-Fahrer am Sonntag, gegen 14.30 Uhr, von Diedesheim aus kommend auf die Bundesstraße 37. Es kam zur Kollision, durch die der 54-jährige Zweiradfahrer auf die Straße stürzte.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 74-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses später jedoch wieder verlassen. Der Toyota und das Yamaha-Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.