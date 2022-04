Mosbach. (pol/msc) Als ein Mann bemerkte, wie sein E-Bike gestohlen wurde, verfolgte er den Dieb mit seinem Auto. Das teilte die Polizei mit.

Der 51-Jährige sah am Sonntagabend gegen 19 Uhr, wie ein Unbekannter sein E-Bike aus der offenen Garage in der Ruhestattstraße fuhr. Er konfrontierte den mutmaßlichen Täter, der daraufhin nach ihm schlug. Der 51-Jährige wich dem Schlag aus und stürzte dabei. Dann setzte er sich in sein Auto und verfolgte den Dieb bis zu einer Unterkunft in der Römerhofstraße.

Dort flüchtete der Dieb in die Unterkunft und sprang aus einem Fenster, um die Beamten abzuschütteln. Er soll Mitte 20 und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Der Mann soll nordafrikanisch ausgesehen und dunkle Kleidung angehabt haben. Hinweise können beim Kriminalkommissariat Mosbach unter der Rufnummer 06261/8090 gemeldet werden.

Der E-Bike-Besitzer wurde leicht verletzt, sein Fahrrad hat er aber wieder zurück.