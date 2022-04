Mannheim. (pol/mare) Normalerweise geht die hintere Tür am Auto um maximal 90 Grad auf. Bei einem VW Golf in Mannheim ging sie aber fast um 180 Grad auf - dafür sorgte ein 86-jähriger Autofahrer, wie die Polizei mitteilt.

Aber von vorne: Eine 32-jährige Frau war am Montag gegen 11.15 Uhr in Vogelstang gerade damit beschäftigt, ein Kind auf dem Rücksitz ihres VW Golfs in seinem Kindersitz anzuschnallen. Dazu ließ sie die hintere Tür auf der Fahrerseite offenstehen.

Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer streifte aber die geöffnete Fahrzeugtür, als er daran vorbeifuhr. Die Tür wurde so komplett nach vorne gebogen und auch die Fahrertür in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch wurde auch die gesamte Beifahrerseite des Mercedes zerkratzt und eingedellt.

Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.