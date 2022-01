Mannheim-Neckarstadt. (pol/sake) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend, 8. Januar, gegen 18 Uhr im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Audi die Draisstraße in Richtung Spatenstraße und missachtete an der Kreuzung zur Gartenfeldstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

In der Folge kollidierten die beiden Autos. Dadurch wurde der Unfallverursacher abgedrängt und prallte in einen Stromkasten. Die beiden Insassen des Mercedes wurden durch den Zusammenstoß verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Zum Ausmaß der Verletzungen liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen vor. Der Unfallverursacher und dessen Beifahrer wurden nicht verletzt. Bei ihm wurde ein Wert von über 1,3 Promille festgestellt. Dem 50-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 68.000 Euro.