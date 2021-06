Mannheim. (pol/rl) Kurz vor 22 Uhr ereignete sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall an der Kreuzung in den Quadraten T3/U3. Eine 37-jährige Mini-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines 69-jährigen Audi-Fahrers.

Beide wurden mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ihre Fahrzeuge waren total beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.