Mannheim. (pol/lyd) Ein bislang unbekannter Zeuge teilte einer Polizeistreife am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mit, dass gerade ein betrunkener Autofahrer in ein Parkhaus gefahren sei. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten im Erdgeschoss des Parkhauses an der Neckarpromenade tatsächlich den betrunkenen Fahrer. Dieser saß in seinem Auto vor einem verschlossenen Zufahrtstor.

Sofort reagierte der 29-jährige Fahrer aggressiv. Er verweigerte die Herausgabe seiner Ausweisdokumente und versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten konnten den Mann jedoch schnell einholen und vorläufig festnehmen.

Auf dem Weg zur Dienststelle der Verkehrspolizei beleidigte der Mann die Beamten mehrfach und spuckte in den Streifenwagen. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Da er hier in einen psychischen Ausnahmezustand geriet, musste er im Anschluss in eine nahegelegene psychiatrische Einrichtung eingeliefert werden.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Autoschlüssel sichergestellt. Das Ergebnis der Blutprobe steht noch aus. Zeugen, die den Mann am Steuer gesehen haben, insbesondere derjenige, der die Polizisten auf den betrunkenen Autofahrer aufmerksam gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.