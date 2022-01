Mannheim. (pol/sake) Zwei Männer wurden am Montagabend in der Innenstadt von Unbekannten geschlagen.

Gegen 20.15 Uhr war ein 36-jähriger Mann zu Fuß vom Hauptbahnhof in Richtung Tattersall unterwegs. Beim Überqueren der Reichskanzler-Müller-Straße kam ihm ein unbekannter Mann entgegen und schlug ihm ohne Grund unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 185 bis 190 cm groß

Schlanke, sportliche Statur

Kurze Haare

Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit brauner Hose

Trug eine braune Jacke mit kleinen gestickten Wellen.

Gegen 21.15 Uhr ereignete sich am Wasserturm ein ähnlicher Fall. Ein 16-Jähriger hielt sich am Plankenkopf in Höhe des Quadrats P7 auf, wo ihm bei Vorbeigehen ein unbekannter Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Jugendliche erlitt dadurch Prellungen im Gesicht. Er wurde zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt

Etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß

Keine Haare

Faltiges Gesicht

Dünn

Drei-Tage-Bart

Trug eine blaue Jacke

Führte einen schwarzen Rucksack mit.

Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht und ob es sich möglicherweise um den gleichen Täter handeln könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier, Telefon 0621/174-3310 zu melden.