Mannheim-Oststadt. (pol/mün) Ein 55 Jahre alter Autofahrer musste am Mittwoch mit leichten Verletzungen in eine Klinik in Mannheim eingeliefert werden. Er war mit seinem Auto bei Grün an einer Ampel angefahren und dann von einer Straßenbahn gerammt worden. Nach Angaben der Polizei habe der Fahrer der Straßenbahn ein Haltesignal nicht beachtet.

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr an der Kreuzung Renzstraße und Collinistraße. Der 55-jährige Nissan-Fahrer war auf der Collinistraße unterwegs und wollte nach links auf die Friedrich-Ebert-Brücke abbiegen.

Von den 30 Fahrgästen in der Straßenbahn wurde niemand verletzt.

Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr für etwa eine Stunde eingeschränkt.