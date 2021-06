Mannheim-Rheinau (pol/krs) In der Relaisstraße sind am Donnerstag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von fast 40.000 Euro.

Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war gegen 17 Uhr auf der Relaisstraße in Richtung Karlsplatz unterwegs. Zum Linksabbiegen in die Otterstadter Straße verringerte er zwar seine Geschwindigkeit, bog dann aber ab, ohne auf einen entgegenkommenden Audi zu achten, in die Otterstadter Straße ab, und es kam zum Zusammenstoß.

Die beiden Fahrer blieben unverletzt, ihre Autos mussten aber abgeschleppt werden. Der BMW blockierte die Gleise der Straßenbahn, wodurch der Bahnverkehr in beide Richtungen unterbrochen war.