Mannheim-Rheinau. (pol/rl) Zu einem Unfall in der Rheinau kam es am Dienstagnachmittag. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 15 Uhr eine 65-jährige Corsa-Fahrerin auf der Schwetzinger Landstraße in Richtung Edinger Riedweg. Beim Linksabbiegen übersah sie einen entgegenkommenden VW-Golf und kollidierte mit dem Auto.

Die 65-Jährige und der 50-jährige Golf-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand circa 12.000 Euro Sachschaden.