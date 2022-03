Mannheim (pol/msc) Randalierer haben im Stadtteil Gartenstadt ein Bild der Verwüstung hinterlassen. An der Straßenbahn-Haltestelle Freilichtbühnen wurden gestern zwischen 20 und 21 Uhr sämtliche Gläser eingeschlagen. Davor zerstörten die noch unbekannten Täter laut Polizei die Seitenscheiben zweier geparkter Autos. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Zeugen beobachten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Die ersten Scheiben, die durch die beiden männlichen Täter zu Bruch gingen, waren die Seitenscheiben an einem Renault Twingo und anschließend an einem Opel Corsa in der Kirchwaldstraße, wie die Polizei mitteilte. Es folgten 43 Spritzschutz-Glasscheiben an der Haltestelle Freilichtbühne sowie die Scheiben des Fahrgastunterstands. Auch der Fahrkartenautomat wurde von den Randalierern beschädigt.

Die Polizei fahndet nun nach den beiden Tätern, die circa 1,75 Meter groß sind, schlank und jugendlich aussehen und dunkel gekleidet waren. Einer der beiden trug einen Kapuzenpullover, der andere eine Jacke mit Pelz an der Kapuze. Hinweise sollen an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Rufnummer 0621/777690 weitergeleitet werden.