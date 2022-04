Mannheim-Neuostheim. (pol/rl)Ein 22-Jähriger war am Sonntagabend zu Fuß auf einem Spazierweg am südlichen Neckarufer stadteinwärts unterwegs. Zwischen den Straßenbahnhaltestellen Holbeinstraße und Fernmeldeturm stieß ihn gegen 19.30 Uhr ein Mann von hinten gegen die Schulter. Der 22-Jährige strauchelte und fiel dann zu Boden. Als er sich wieder aufgestanden war, bemerkte er, dass der Mann ihm die Laptop-Tasche samt Laptop entrissen hatte und in Richtung Fernmeldeturm davonrannte.

Der Täter soll 1,80 bis 1,90 Meter groß sein und hatte eine normale Statur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war. Außerdem hatte er eine dunkelblaue oder schwarze Hose an.

Sachdienliche Hinweise zum Vorfall erbittet der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444.