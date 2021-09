Mannheim. (pol/mare) An der St. Hildegard-Kirche in Mannheim haben in der Nacht auf Sonntag vier Mülltonnen gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Passanten wurden demnach darauf aufmerksam und verständigten Polizei und Feuerwehr. Die Wehrleute löschten das Feuer schnell, sodass ein größerer Schaden an Fassade verhindert wurde. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Was sich in den geschmolzenen Tonnen befand und weshalb zum Ausbruch eines Feuers kam, ermittelt nun das Polizeireviers Käfertal.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621 718490 bei der Polizei melden.