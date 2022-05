Mannheim. (pol/mare) In Mannheim kam es am Freitagmittag nach einem Unfall zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr.

Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr fuhr nach Polizeiangaben ein 40-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Käfertaler Straße in Fahrtrichtung Alter Messplatz, als er in Richtung Brückenstraße stadteinwärts abbiegen wollte. Dafür nutzte er den rechten von zwei Linksabbiegefahrstreifen. Doch der 40-Jährige verlor die Kontrolle über sein Kraftrad und stieß mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 79-jährigen Skoda-Fahrer zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Der Krad-Fahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die beiden genannten Fahrstreifen waren bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 11.30 Uhr nicht befahrbar. Der örtliche Nahverkehr war ebenfalls von der Sperrung betroffen.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Update: Freitag, 6. Mai 2022, 14.15 Uhr