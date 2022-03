Mannheim. (pol/sake) Bei einer Routinekontrolle am Dienstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof bedrohte ein 30-Jähriger eine Bundespolizisten. Während seines Aufenthaltes im Bahnhof trug der Mann zudem keinen erforderlichen Mund-Nasen-Schutz, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Gegen 19.10 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann im Erdgeschoss des Hauptbahnhofes. Der 30-Jährige zeigte sich schon zu Beginn der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf drohte er den Beamten sogar mit dem Tode. Während der gesamten Maßnahme beleidigte der Mann die Beamten.

Nach Abschluss der Maßnahmen erhielt der Mann einen Platzverweis. Da er angab, ohnehin zum Zug zu müssen, kam er der Anweisung selbstständig, wenn auch nicht ohne weitere Beleidigungen zu äußern, nach.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung. Zudem erwartet den Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.