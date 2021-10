Mannheim. (pol/mare) Ein Exhibitionist hat am Sonntagnachmittag in Mannheim zwei Frauen belästigt. Das meldet die Polizei.

Zwei jungen Frauen fiel demnach gegen 15.40 Uhr in der Parkanlage "Lauersche Gärten" in M6 zwischen den Sträuchern ein Mann auf, der an seinem entblößten Penis herumspielte und dabei den Blickkontakt zu ihnen suchte. Sie verständigten die Polizei. Bis die Beamten eintrafen, war der Unbekannte jedoch bereits mit seinem Fahrrad geflüchtet.

Er war etwa 45 bis 55 Jahre alt, und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte an den Seiten etwas längere graue Haare und eine rötliche Haut und Wangen. Er trug eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke und ein helles Oberteil und hatte ein schwarz glänzendes Herrenfahrrad mit silbernem Lenker und schwarzen Griffen dabei.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.