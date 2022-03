Mannheim. (pol/msc) Am Mittwoch wurde in der Mannheimer Oststadt ein Auto aufgebrochen und eine Gürteltasche geklaut. Ein 47-jähriger Smart-Fahrer stellte sein Fahrzeug um 13 Uhr auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße ab. Als er gegen 22 Uhr zurückkam, war die Scheibe der Beifahrerseite aufgebrochen.

Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Gürteltasche geklaut, in der sich laut Polizei persönliche Dokumente und eine Kreditkarte befanden. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/1743310 melden.