Mannheim. (pol/lyd) Am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr wurde ein 58 Jahre alter Fußgänger im Stadtteil Vogelstang von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei am Abend mitteilt, soll der Mann bei Rot über die Ampel gegangen sein. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Magdeburger und Weimarer Straße.

Auf einer der zwei Fahrspuren sei es zu einem Stau gekommen. Der Fußgänger haben diesen genutzt, um zwischen den Fahrzeugen hindurchzugehen. Er beachtete aber nicht, dass auf der zweiten Fahrspur der Verkehr noch normal floss, berichtet die Polizei.

Ein Auto-Fahrer konnte daher trotz Vollbremsung sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und erfasste den Fußgänger frontal. Der 58-Jährige wurde mit mehreren Brüchen und Kopfverletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock.

Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme anderthalb Stunden gesperrt werden und wurde gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben. Es kam daher im Feierabendverkehr zu Behinderungen.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 20.55 Uhr